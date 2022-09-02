新冠疫情｜本港增9901宗新冠陽性個案　增8死亡個案 (17:28)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（1日）回應兒童使用疫苗通行證時指，「冇電話可以用手機」。她今日澄清表示，兒童可用紙本疫苗證明代替手機，又指疫苗通行證目的是為提高疫苗接種率，故不會設太多豁免情况。

學校增337宗呈報陽性個案，涉及237間學校，其中昨（1日）有兩個小組須停課一周的雅麗斯俊宏軒幼稚園，再多4個小組有確診個案，累計有10名學生及9名教職員確診，全校共242名學生及26名教職員，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於受影響班級和人數多，全校須停課一周；另外有6間學校個別級別須停課一周。張竹君表示，未發現學校陽性個案有明顯上升趨勢，但整體疫情仍在上升，學校確診個案反映社區活躍程度，認為校內出現傳播在所難免，師生每日做快速檢測已有效防止校內傳播及大型爆發，有需要時會建議個別級別或整間學校停課。

院舍則增4間呈報陽性個案，其中曾肇添護老院近日累計有7名院友及3名員工確診，3名員工已接種三劑疫苗，院舍共有三層，10名確診者主要在5樓居住及工作，同層26名院友須撤離並接受檢疫，員工須連續三日做核酸檢測。

另外，瑪嘉烈醫院及佛教醫院醫院均出現懷疑院內感染群組。有關醫院病房現均已暫停探訪安排。其中佛教醫院內科病房一名患有慢性肺病的82歲女病人，因情况轉差於8月30日轉送伊利沙伯醫院接受治療。同日經檢測確診，目前危殆。佛教醫院亦展開接觸追蹤調查，再發現同病格有兩名病人確診，分別為88歲及101歲，正隔離治療，一位情况穩定，另一位情况嚴重；至於瑪嘉烈醫院內科及老人科病房，亦有一名91歲男病人於昨天經檢測確診，該院亦展開追蹤調查，發現與該名病人入住同一病格的3名男病人亦確診。其中一名病人已出院，須交回衛生防護中心跟進，3名病人現正接受隔離治療，情况穩定。

醫管局總行政經理劉家獻回應家居檢疫公院員工返崗新安排時表示，現時約有800位員工因列爲密切接觸者居家檢疫，預計採取新安排後，每日會多約100位員工返回崗位。他表示，醫局採取「謹慎態度」，早前有諮詢衛生防護中心及有關專家，稱專家認爲新安排「風險不高」。他亦强調，有關員工需於第六和第七天接受額外核酸檢測，亦需於工作期間佩戴防護裝備。