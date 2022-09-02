四中大生涉校園內推跌鐵欄及向保安撒生粉　歷史系男學生認罪囚6周 (16:31)

辯方求情時引用兩宗區院非法集結案例，並指本案案情較輕微，只有10名示威者，歷時約1分鐘。首被告曹德熙（22歲）並非主導角色，僅在場十多秒，且身上沒有攻擊性武器。

辯方續稱，被告因本案停學一年，現就讀歷史系，獲教授等給予良好評價。他希望未來到英國倫敦大學學院（UCL）修讀人類學課程，將來成為記者。辯方續指，報告顯示他不適合判入勞教中心，冀法庭判處較短的刑期，或以緩刑處理。

署理主任裁判官張志偉判刑時稱，本案有使用暴力及有一定部署，包括被告在內涉及10人，且有保安因為被告及他人使用的暴力而受傷。張官又引述黃之鋒、羅冠聰及周永康非法集結等案例稱，此類案件須判處懲罰性、阻嚇性的刑罰。

至餘本案其他3名被告：區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）、梁顥維（26歲）不認罪，押後至9月22日審前覆核。