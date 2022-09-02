前警員涉多次逼兒子自瀆　事主稱被逼看色情片、商場自瀆 (16:34)

被告FSL（現47歲）。庭上播放事主X的兩次錄影會面，X提到小五開始，父親便在客廳播放色情片段，又稱「仔呀，你都小五，差唔多要睇吓，將來要識女仔，做呢樣嘢會令佢開心，會願意同你一齊」，父親其後露出陽具手淫，X感到不適。

X指，後來父親邀請他一起手淫，稱「好歡樂，好開心㗎」，X於是就範。起初父親每周會播放一次色情片段，不過後來近乎日日都播。有一次他們與細姨午膳，父親成功「呃錢」後，帶他到商場廁所「慶功」，各自在廁格內看片自瀆，X形容自瀆「都幾舒服」。

X憶起某天父親稱「要睇真人示範」，父親在房間設鏡頭，透過應用程式將他與X母行房的過程直播給他。X稱，他凌晨看直播時將螢幕反轉，仍聽到母親呻吟，決定關掉，關掉前見父母赤裸，X覺得很猥瑣及變態。翌日父親問「正唔正呀？雄唔雄武？」，X敷衍回應「OK嘅」，其後父親便扔掉鏡頭及刪除程式。

X表示，父親曾稱「唔合作嘅話後果自負」，亦曾拿起藤條作勢打向他，因擔心「佢用警察體罰嘅方式罰我」，大部分時間選擇就範。