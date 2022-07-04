支聯會國安案辯方播六四片段　鄒幸彤稱「無可能認罪」　控方質疑片段「有宣揚目的」 (13:44)

控方呈遞39名控方證人供辭、相關文件及錄影帶後，便完成控方案情。主審的署理主任裁判官香淑嫻遂向鄒幸彤讀出控罪，問她是否認罪。她回答「無可能認罪，追求民主無罪」，並選擇出庭作供。

辯方大律師梁麗幗播放各年六四晚會的片段，包括六四事件回顧、香港的六四遊行等。鄒幸彤解釋，這些片段一般在晚會正式開始前播放，哽咽道「呢啲新聞片段，係有需要被最多嘅人睇到、傳播，而唔可以就咁消失」，又慨嘆片中已故支聯會主席司徒華所言甚是，「無咗支聯會，一國兩制都無㗎喇」，並摘下口罩拭淚。

辯方再播放2014年的集會片段，支聯會常委及時任學聯常委羅冠聰、梁麗幗等人獻花，一一讀出六四遇難者名字及背景。控方署理助理刑事檢控專員張卓勤其時打斷，指片段部分言論不斷重覆，且控方已提供騰本，辯方部分提問亦非針對本案，質疑毋須播片，亦憂慮片段「有啲不恰當嘅言詞出現」，希望法庭介入。

署理主任裁判官香淑嫻反問，「既然係控方證物，點解你認為唔適合喺庭上播放呢？」辯方大律師沈士文亦直指，需否播片「係我嘅選擇，你（控方）唔使教我點做」，解釋播片是要引證集會和平進行，不曾出現暴力或鼓勵他人使用暴力推翻國家。

香官詢問控方會否接受辯方上述看法，張卓勤同意集會內不曾發生暴力行為，但會保留是否有鼓勵他人使用暴力。香官遂准許辯方繼續播片。