劉宇隆料疫情未見頂　重申推高疫苗接種率最重要 (11:10)

他又表示，6個月至3歲幼童接種新冠疫苗情況不理想，現時只有約1.2萬名幼童接種疫苗，佔該年齡層11.7%。同時亦已有約1.8萬人幼童感染，而公立醫院兒科病房比起成人病房數量較少，目前接近飽和，形容現時要「與疫症賽跑」，需盡快提高疫苗接種率，以減少患上重症及紓緩病牀壓力。他重申，家長要盡快帶同子女接種疫苗，不要再等待復必泰兒童版疫苗，認為藥廠不會向香港售賣相關疫苗，政府亦未必接受對方開價。

對於當局研究將疫苗通行證降至5歲，劉宇隆認同做法，並認為疫苗通行證要求接種2劑疫苗屬合理，指現時5至11歲接種2劑疫苗已達6成半，要達9成並不困難，而當局設2個月過渡期亦足夠。被問到會否將疫苗通行證適用年齡再降至6個月大幼童，他回應指，降至3歲屬一個可考慮方向，但認為一切言之尚早。

至於正在聯合醫院兒童深切治療部留醫的15個月大女嬰，除發燒亦出現痾嘔、脫水、休克情況，影響其凝血功能。劉宇隆指，因女嬰曾出現抽筋，擔心會否有腦炎，雖然腦部掃瞄暫時正常，但仍需安排進行磁力共振作進一步確認。