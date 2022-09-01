認煽動及洗黑錢等罪　網台主持「傑斯」與女兒求情　望盡快一家團聚 (18:39)

辯方求情指，尹耀昇並非政治人物，只是網上意見領袖，涉案節目的點擊率不算高。辯方承認，尹在節目罵警員為「死黑警」，但指他主要批評內地及本港政府，沒有提倡直接暴力。惟法官質疑，尹提倡「私了」官員，明顯意指用武。

辯方讀出尹耀昇撰寫的求情信，節錄如下：

● 「自2021年被還押至今，這是我人生裡最刻骨銘心的歲月，也是一個很寶貴的機會，給我靜下心來，回望自己人生走過的路。」

● 「我看見自己往日的愚昧，妄自尊大，自以為是，忘記了自己對罪的不認識，忘記了只有天主父才有權對事物作出公正的判斷。」

● 「法官閣下，在這段被還押的歲月，我更想念我家……沒有比與家人團聚更重要的事了。只盼望一家人能齊齊整整的日子能早日到來，就是天主父給我最大的恩賜了！」

辯方亦讀出尹耀昇女兒的求情信，節錄如下：

● 「沒有父親在身邊，生活並不輕鬆。當我開始在國外讀書，我的母親和祖父母難以面對空巢。在我的一生中，他不僅僅是父親，更是我的朋友、知己。」

● 「我自豪地見證父親在赤柱監獄還押的成長，信仰加強了他行善和助人的心。我真誠希望法官能寬大處理，令我們一家盡快團聚。」

此外，另一被告利寶麗的戶口存有涉案餘款，控方要求法官頒下沒收令，法官押後至明（2日）處理。