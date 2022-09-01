警破屯門新義安「收陀地」集團　拘16男搗武器庫 (18:13)

警方今年年中根據情報，相信有屯門區活躍黑社會分子，因貪圖屯門和田邨及菁田邨兩個新建公共屋邨的裝修工程利益，進行一連串非法行為，包括向承辦商及裝修公司等，收取10至20萬元不等的保護費，又恐嚇及趕走在附近兜生意的裝修公司，並透過水泥沙石公司名義，操控有關屋邨的需求，從中收取利益。警方自8月起以喬裝等形式進行蒐證，其間受到自稱黑幫成員恐嚇，並制止派發宣傳單張。

警方有組織罪案及三合會調查科，聯同新界北總區刑事部及屯門警區刑事部，今日（1日）凌晨於屯門區展開代號「速流」的反三合會行動，突擊搜查新界及九龍區多個處所。行動中有16名男子被捕，年齡介乎20至68歲，大部分均有三合會背景，包括兩名高層及三名骨幹成員，涉多宗罪行，包括自稱三合會成員、以三合會成員身份行事、刑事恐嚇、藏有攻擊性武器、藏毒等。

據了解，被捕者為新義安成員，兩個新建屋邨共有37間經房署審批的裝修公司，當中會否涉被捕黑社會，以及裝修公司被收陀地的金額，仍有待調查。

警方又在屯門一屋邨破獲相信是該黑幫的武器庫，檢獲一支伸縮棒、一支大鎚、三支長木棒，三支鐵通，以及少量毒品及工具，並扣留四架車輛。