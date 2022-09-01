涉直播與妻子行房及多次播色情片逼兒子自瀆　47歲前警員否認控罪 (18:15)

被告FSL（47歲）被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在 16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪，及3項殘暴對待兒童的交替控罪。

承認事實指出，被告於1998年至2019年任職警員，被告與妻子在2006年結婚，同年12月誕下X，兩人現已離婚。

開案陳辭稱，被告在X小一時已口述教導他手淫，但未有在X面前示範。X於2016年就讀小五，被告某日在客廳播放色情片段，並在X面前露出陽具手淫。被告其後平均一星期重複一次上述行為，當中包括同性或異性性交、口交片段，其間X不准離開。某日，被告問X「你搞唔搞？」，X遂順應要求，首次在被告面前露出陽具自瀆。

X形容被告其後近乎日日重複播片自瀆，更在逛街期間帶X入廁所看片自瀆。被告曾強逼X一同手淫，X不合作時，被告使用藤條威嚇稱:「唔乖即刻拂落去」；又曾用被蓋著X及疑似取刀，逼X就範。

被告於2018年12月帶X到澳門酒店，指不怕有鄰居聽到，色情片段的聲量異常大聲，X更記得片中人的叫聲及被告自瀆時的呻吟聲，形容被告「好似癲咗」。X於2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症，案件其後由社工揭發，被告同年被捕。