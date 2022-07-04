新冠疫情｜本港增10586宗新冠陽性個案　自三月以來再度破萬宗 (17:11)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時染疫個案上升，病毒即時有效繁殖率亦達1.36，在變異病毒株Omicron BA.5流行下，感染個案仍有上升空間，預計上升趨勢持續。

張竹君指，不希望重複第五波疫情的過萬宗情況，現時大部份市民有接種疫苗，但老人家及兒童接種率「都係爭啲」。她估計本港應不至於重複第五波疫情，而二次感染個案暫只佔整體個案約1.5%，相對不算太高。

醫管局今（1日）公布，一名15個月大女嬰確診，未有接種疫苗。女嬰周二（8月30日）開始發燒，快速抗原測試陽性，其祖母及母親快測亦呈陽性。女嬰今日凌晨因出現抽筋，到聯合醫院急症室求診，目前在兒科深切治療部留醫觀察，列為危殆個案。女嬰現時可自行呼吸，腦部掃描正常，維生指數穩定。醫管局再呼籲，兒童應盡快接種疫苗，減低患上重症風險。

學校今（1日）增139宗陽性呈報個案，涉及84間學校，5間學校個別級別須停課一周，其中雅麗斯俊宏軒幼稚園N班AM「Group B」有3名學生及3名老師確診、K1「Group B」有1名學生確診；新一代英文幼稚園（屯門分校）1E班有4名學生確診；神召會禮拜堂天澤幼兒園K3班有3名學生及1名老師確診;珈琳中英文幼稚園K2E班有2名學生及1名老師確診;元朗協康會水邊圍中心特殊幼兒中心「的士組」有1名學生及1名老師確診。早前已有兩班停課的弘立書院增3名學生確診，均來自3義班；院舍則增7間呈報陽性個案。

教育局早前要求師生在前日（8月30日）及昨日（8月31日）做快速檢測，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，8月30日有212宗陽性呈報個案；8月31日有194宗陽性呈報個案；今早則有147宗陽性呈報個案，3日共有逾550名師生因快測陽性而缺課，較預期內低，估計因師生近日減少了社交活動。