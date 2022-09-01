兩「旁聽師」被控煽動等罪　二人否認所有控罪 (14:32)

沒有律師代表的男被告彭滿圓（59歲）甫開庭指出，《刑事罪行條例》第11（1）條，列明煽動罪行須在案發6個月內提控，律政司在今年4月8日檢控他「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，惟控罪涵蓋前年11月至今年2月，質疑是超出法定檢控期限。

雙方休庭處理爭議後，控方表示會依賴被告透過「維持」該YouTube頻道，持續犯案，只要頻道維持的最後一天，仍在6個月的檢控期限內，便足以繼續檢控。裁判官鄭念慈接納控方陳辭，控方毋須修改控罪或撤控。

彭滿圓與女被告趙美英（67歲）同被控一項發表煽動文字罪，兩人不認罪，彭在答辯時稱「本人按公義嘅原則不認罪」；至於彭另被控的一項作出具煽動意圖的作為罪，他表示「本人以我嘅良知不認罪」。

另外，彭滿圓力陳當日他批評主審裁判官陳慧敏「跌咗良知」，是基於她明知判刑原則出錯，仍一意孤行，故申請傳召陳官解釋；鄭官認為控罪要素是被告當日的肢體動作及批評法官的言論，而法庭有錄音紀錄，毋須傳召裁判官作供，拒絕彭的申請。審訊午續。