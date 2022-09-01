八人涉理大外衝突　六人認罪兩人否認 (14:29)

認罪的6人為學生張綽元及張凱𦲀（案發時19歲，下同）、學生馮興榆及劉沛彥（21歲）、建築工人梁俊傑（22歲）、學生梁剛瑋（21歲），承認於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同賴帥彰及其他人參與暴動。

張綽元、張凱𦲀、馮興榆、劉沛彥原被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，梁剛瑋另涉無牌管有無線電通訊器具罪，均存檔法庭。

同案的學生陳卓賢及商人黎鈞堯則否認暴動罪，陳另否認管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。

認罪6人承認的案情指，2019年11月11日起有示威者發起三罷並進佔理大，網上連登討論區及通訊程式Telegram有人發起於18日組成「戰線」營救理大。同日晚上10時許，逾千名示威者在彌敦道與窩打老道一帶集結，向警方防線投擲逾250枚汽油彈，警方施放催淚彈驅散。

警方於晚上約11時半圍捕213人包括認罪的6人，其中馮興榆及劉沛彥被警方追截時，有其他示威者嘗試搶犯，但不成功。行動中有4名警員受傷，包括被汽油彈殘餘物等滑倒等。