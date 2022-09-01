海關破洗黑錢集團拘4人　涉案金額4.1億元 (14:26)

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，去年12月海關偵破一宗涉3.8億的洗黑錢案，並拘捕一男一女。調查多月，關員發現有3名21歲男子利用自己銀行個人帳戶及虛擬貨幣交易平台帳戶處理大量不明來歷的款項，並於19年10月至去年11月期間，於9間傳統銀行及2間虛擬銀行開設64個個人銀行戶口，連同虛擬貨幣交易平台帳戶處理4.1億元懷疑犯罪得益，交易次數共達9000次。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指，3人開戶次數頻密，其中有人連續3日於4間銀行開戶，亦有人同日於3間銀行開戶，報稱用作儲蓄用途。由於開戶次數及目的惹人懷疑，故銀行於20年起陸續停用該戶口。

據了解，3名被捕人案發時僅得18至19歲，報稱學生、侍應等職業，均只有中學程度。黃指3人的財務背景與其名下的銀行交易極不相稱，其中2人於19至20年度報稅收入約2萬元，另一人則沒有任何報稅紀錄。惟開戶後2年內逾9000宗大額可疑交易，涉4.1億元。

另外，黃表示涉案戶口有多種可疑交易模式，存款來自大量第三者戶口轉帳及以櫃員機現金存款，而上述第三者戶口均與被捕人無關，大部分更為空殼公司。被捕人之間亦會於戶口互相轉帳，製造多重交易，企圖掩飾犯罪得益的來源，資金會在短期內轉至第三者戶口。

調查所得，3人的戶口存款共來自700名不同的第3者，進行4800宗大額交易，單日最高次數達82次，最大金額高達750萬元。另外3人亦透過櫃員機存入現金1500次，涉7800萬元。部分交易來自一間已結業的找換店。

其中有被捕人疑利用高隱蔽性的虛擬貨幣，用匿名電子錢包收取犯罪得益，以迂迴方式兌換成法定貨幣，再流入銀行體系。據了解，涉案虛擬貨幣為泰達幣，涉案金額為2100萬元。

人員掌握相關情報，再於同日拘捕一名集團主腦，相信他經朋輩介紹，接觸3名青年，再以1萬元至2萬元的報酬利誘3人開設戶口清洗犯罪得益。主腦為逃避執法人員追蹤，並不會以個人名義處理資金流。