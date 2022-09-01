莘莘學子今開學　學校忙防疫招聘　學生抱怨暑假短盼海外升學【短片】 (14:44)

踏入中學新階段，住在大嶼山的甘同學今早6時便起床上學。她指因擔心在中學沒有朋友而昨晚睡不著覺，「因為我住得比較遠，小學同學都不是升讀這中學，自己一個過來比較緊張」。同為新生的葉同學就抱怨暑假較短，沒有充分休息。他認為香港讀書壓力大，在剛過去的暑假和家人到泰國看學校，希望初中後到海外移民、升學，「小六時一晚19樣功課，很辛苦，做了3小時」。

聖士提反堂中學目前全校接種率達90%，下周一起可全日面授課堂。教育局11月起上調全日面授課堂門檻至3針，中六的馬同學認為限期定在11月比較急， 加上11月是測驗的日子，通常下午才會上課，認為安排未有考慮中六同學的學習。同級的沈同學則指近三年大多以網上形式上課，有機會不太專心，期望中學最後一年，可以有更多實體課。中二的楊同學至今一針未打，雖然喜歡上半日課，但坦言因不能和同學吃飯，感到有壓力。他指不相信新冠疫苗，擔心副作用，「打完針都會確診，為甚麼要打？」

校長麥偉麟指暫時未知三針接種率如何，將會作調查，但對此感到樂觀，相信已打兩針的同學會打第三針，學校亦已準備好不同時間表應付不同安排，「至少有2個月可以全日面授，然後我們再（在接種率）一起努力」。非學術課外活動條件則提早在10月收緊，中小學生要完成3針才可在校參與不戴口罩的活動。被問到時間逼迫，會否較難做到，麥偉麟指要求對同學參與活動有影響，會盡量在可行空間讓較多同學參與課外活動，例如在周六的半日劃分三個時段，舉行制服團隊、跳舞及話劇等活動。至於近日確診數字增加，需否停課或半日課，麥偉麟認為要思考若疫情在3至5年都未能解決，是否仍不能復常。他指已在課室加裝空氣清新機及每天消毒等，做足防疫措施令大家安心上學。

今年教職員流失率嚴重，麥偉麟指招聘教師比較嚴峻，曾有教師簽約後未有到職，幸好八月中已完成招聘教師，唯欠一位教學助理。另外，教科書供應亦出現短缺，麥偉麟透露各科都有教科書未齊，例如公民科仍未訂書，期望書商能在開學頭半個月有供應，目前會先讓高中學生使用平板電腦上的電子書上課。