科大廣州舉行開學禮　李家超視像致辭冀培餐高端創新人才 (12:02)

原定親自出席開學禮的李家超，改經視像致辭。他指，科大（廣州）是2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒佈以來，首個獲國家教育部批准正式成立、由內地與香港合作辦學的高等教育機構，正好體現《規劃綱要》支持大灣區建設國際教育示範區、打造教育和人才高地的定位。同時，學校亦是今年6月14日國務院出台《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》以來，首批啓用的重點項目。

李家超向港科大（廣州）提出三點寄望，一是進一步發揮香港聯通世界的節點功能，科大作為蜚聲國際的院校，有充分和成熟的條件善用學術成就和國際連繫，貢獻國家高質量教育發展；第二，貢獻國家在「十四五」規劃下強化戰略科技力量的定位，李家超鼓勵港科大（廣州）秉承「港科大一體、雙校互補」的理念，與香港校園協同推動國家科技發展；第三，培養愛國愛港而具備國際視野的新一代，他希望港科大（廣州）培養學生成為面向未來的高端創新人才，以及推動國家和香港建設的重要參與者。