申訴專員揭地政署路政署釀處理棄車真空期逾兩年　促修例打擊棄置車輛 (11:35)

公署指，審計署早於2000年報告已指出棄置車輛問題，翌年起政府主要依賴地政總署透過《土地（雜項條文）條例》作檢控，惟檢控成效低及舉證困難，2007年已停止蒐證及檢控，目前只會移走棄置車輛。調查發現，地政總署於2018年12月單方面停止跟進公共道路棄置車輛，只將個案轉介警方及路政署，但兩部門均無接納個案轉介安排，導致出現逾2年執法真空期，認為情況極不理想。

公署就問題提出多項建議，已獲相關部門大致接納並開始落實，包括運輸署密切跟進及盡快推展收例工作，以及主動提醒車牌已過一段時間的車主適時續領牌照及妥善處理棄置車輛。至於地政總署亦應積極考慮重啟蒐證及檢控工作，地政總署及運輸署應主動與有關部門加強協作，民政總署應主動檢視各區棄置車輛情況，適時啟動跨部門聯合行動。