舞火龍、龍舟錦標賽先後停辦及移師外地舉行　代表組織冀政府交代開放路線圖　 (11:24)

他又指，活動準備工作已達九成，亦做足防疫措施，包括計劃將舞火龍活動由傳統舉行兩晚減至一晚，路線及儀式有所調整，相對減少聚集人數，典禮也會在特定位置舉行，有街坊對於再度取消活動感到失望。蕭崑崙表示，會將已紥好的火龍擺放在村內特定位置展示，供街坊上香祈福，屆時會有專人維持秩序，避免人群聚集，而另外一條火龍則中秋期間在海洋公園展示。

至於原定世界龍舟錦標賽去年在香港舉行，但疫情關係延期，並計劃明年8月再度在港舉行。中國香港龍舟總會主席鍾志樂於同一節目表示，國際龍舟聯合早前舉行特別會議，初步大比數通過將比賽移師泰國舉行，本月16日在會上議決。

他指，會議上多國代表關注香港的防疫措施，但認為有太多限制，不欲明年比賽會再度取消，而其他國家已開放入境政策，為方便運動員參加比賽，故決定轉到上屆曾舉行賽事的泰國舉行。

鍾志樂表示，會繼續爭取申辦2027年世界龍舟錦標賽在港舉行。他又擔心因香港防疫措施限制，令其他香港承辦的體育項目及大型會議轉到其他國家舉行，期望可代表業界與政府商討開放政策的路線圖。

體育專員楊德強就於商台節目表示，相信若本港疫情受控，長遠仍然有條件吸引大型賽事在港舉辦。他又指，正與泳總商討渡海泳安排，包括分批讓泳手參賽，亦會為本地舉辦馬拉松探討不同方案。