東寶小館停業  食環署指違「獨資經營」租約條款 (23:27)

食環署指，該署人員調查，證實查詢上址4個攤檔的4位承租人並非以獨資經營者身分經營攤檔，該署於本年8月3日向有關承租人發出「擬終止租約通知書」。各攤檔承租人於收到通知書後曾向該署作出申述，經詳細審視，該署仍然有充分證據顯示承租人違反該租約條款，遂於8月26日向各承租人發出「終止租約通知書」，終止與其簽訂的租約及收回有關街市攤檔。食環署指，如承租人不滿上述終止租約的決定，可在「終止租約通知書」發出日期起計30天內，以書面方式向市政服務上訴委員會提出上訴。

食環署又指，一般而言，如發現有違反該租約條款的情況，會向承租人發出「擬終止租約通知書」，並給予承租人7天期限作出書面申述；如該署沒有收到任何申述或未能接納申述理由，便會於「擬終止租約通知書」發出7天後，向承租人發出「終止租約通知書」，通知承租人有關租約會於7天後終止，並要求承租人於7日後交還攤檔。

食環署又指，轄下街市攤檔承租人必須嚴格遵守租約條款，包括「必須以獨資經營者身分經營攤檔及不得將攤檔分租」等，否則有關租約會被終止。

大牌檔「開國功臣」，在大牌檔工作30年的經理露比指，本月26日接獲食環署信件，指大牌檔經營時持牌人不在場，涉違反租約，故終止合約。他們表示對於消息感到徬徨，又形容食環署做法「不近人情」、「趕盡殺絕」。他表示大牌檔第一檔的持牌人為其太太的父親，署方一向容許持牌人助手在場協助經營，惟自一年半前起，前民政事務局長何志平夫婦一行9人在餐廳用膳疑犯限聚令被調查後，質疑餐廳就一直被人針對。

他估計事件疑令食環「冇面」，所以「營運咗廿幾年嘅方法佢話唔得，仲要逐間逐間申請商業登記；做完之後又話你分租，話持牌人唔係到經營」。他指大牌檔經營30年，與不少客人關係熟絡，「bb仔嚟俾人抱住，再嚟嘅時間抱着bb」，見證他們的成長。被問到會否感到不捨，他坦言「冇得唔捨得」、「天下無不散之筵席」。（相關報道）