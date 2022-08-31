東寶小館結業　食客湧至逼爆「截龍」　 (19:40)

食客洪先生指，今日來大排檔與友人聚餐時才獲悉有關消息，他對此感到可惜，「無邊幾間可以經營這麼多年」。他表示區內有其他大牌檔，惟覺東寶氣氛良好，食物質素不錯，因此光顧了近20年，笑言：「價錢是貴了少少」。他舉例指大牌檔的豬手新鮮，「無死肉味、而且夠脆」。餐桌上各人面前均放置了大牌檔名物「戰鬥碗」，他們指「戰鬥碗」存放於雪櫃內，因此飲起啤酒來特別冰凉，又指「啤酒要夠凍才好飲」，舉碗時猶如武俠小說場景，「乾杯」，具有特色。

另外，食客鄭先生今日與7位友人一同到上址聚餐，他指為大牌檔常客，一周大約光顧一次。被問到小館有何吸引，他表示小館營業近30年，「大家好像一班朋友」、「最緊要來到，帶到歡樂給我們」。他笑言餐廳會播放音樂，並一起跳舞，笑言露比最擅長「一字馬」及「Breakdance」。

食客楊生楊太指日前於社交平台獲悉大排檔周五結業，故即使預計會大排長龍，仍前來用膳。他們指現場人流已比想像中少。楊太直言光顧餐館10幾年，讚揚其食物質素好，又夠地道，當中「鴨汁荷葉飯」具有特色，稱菜式其他店鋪少有。

東寶小館日前接獲食環署通知，指排檔因涉及租務問題，故需終止其租約，並於後天（9月2日）前將攤檔工具清走，交還檔口予署方。餐廳經理批評署方未有酌情提出一個月寬限期，形容做法「不近人情」、「趕盡殺絕」。

食環署回覆查詢時指，署方發現東寶小館的4個攤檔，4位承租人並非以獨資經營者身分經營攤檔，於8月3日發出「擬終止租約通知書」，承租人其後作出申述。署方續指，仍然有充分證據顯示承租人違反該租約條款，遂於8月26日向各承租人發出「終止租約通知書」，終止與其簽訂的租約及收回有關街市攤檔。署方補充，如承租人不滿上述終止租約的決定，可在「終止租約通知書」發出日期起計30天內，以書面方式向市政服務上訴委員會提出上訴。（見另稿）