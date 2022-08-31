涉工程圍標　競委會申禁安樂及信興代表查閱涉案商業資料遭駁回 (18:50)

前律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程集團捲入圍標指控，涉於2015年及2019年與競爭對手信興集團，在空調工程項目合謀定價、瓜分市場或圍標，違反《競爭條例》。競委會早前入稟競爭事務審裁處展開法律程序，由於本案涉及敏感商業資料，審裁處早前設立「保密圈子」，供圈內人士查閱相關資料。競委會早前建議將3名職員及涉案公司董事剔出圈子，審裁處今（31日）頒下判辭，裁定上述人士屬圈子成員。
申請人為競爭事務委員會；7名答辯人為安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司（合稱「安樂」）、信興機電工程有限公司及信興集團有限公司（合稱「信興」）、安樂高級工程師佘嘉偉和鄭潔純，以及信興高級經理關兆堅。
訴訟各方早前同意，將答辯方的法律代表列為「保密圈子」成員。不過，競委會建議，將3名答辯人即佘嘉偉、鄭潔純及關兆堅，及涉案公司的董事剔出「保密圈子」外，競委會擔心向他們公開資料，會促進反競爭行為。
惟審裁處主任法官夏利士在判辭中反駁指，答辯人及公司董事需要查看文件，了解本案證據，才能向其代表律師作出指示，故此競委會沒有正當理由將上述人士剔出圈子，法官甚至認為，競委會錯誤地以為法庭批出保密命令是例行公事。至於信興在上次提訊時提出剔除訴訟申請，法庭將於今年12月1及2日開庭處理。