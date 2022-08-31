政府指私院已加快接收病人增病牀　聖德肋撒、聖保祿病牀使用率百份百 (17:49)

全數13間私家醫院中，聖德肋撒醫院、聖保祿醫院、荃灣港安醫院及浸會醫院的病牀使用率逾8成，聖德肋撒醫院及聖保祿醫院病牀使用率達100%；而港怡醫院、養和醫院及寶血醫院病牀使用率較低，分別為48%、34%和15%。對於有部分私家醫院接收病人數目不理想，醫院管理局總行政經理劉家獻於疫情記者會表示，醫管局已與相關私家醫院管理團隊積極溝通，雙方亦需時理順轉介流程，希望能盡快提升接收病人數目。

局方又表示，如疫情繼續惡化，醫管局需進一步調整非緊急服務，可能需被迫延遲其他病人的診斷、治療和手術安排。盧寵茂就期望，私家醫院顧及社會責任和公眾期望，繼續與醫管局合作，採取積極務實態度排解疑難，盡快理順轉介安排。