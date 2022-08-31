被指違規遭終止租約　北角東寶小館周五結業　經理批食環署不近人情 (17:44)

據店方提供的食環署信件顯示，食環署指東寶小館違反租約條款，曾於8月3日向小館發出《擬終止租約通知書》。小館作出書面申述，惟署方拒絕接納，並決定於9月2日終止租約。本報已向食環署查詢，正待回覆。

作為大牌檔「開國功臣」，在大牌檔工作30年的經理露比指，本月26日接獲食環署信件，指大牌檔經營時持牌人不在場，涉違反租約，故終止合約。他們表示對於消息感到徬徨，又形容食環署做法「不近人情」、「趕盡殺絕」。

他表示大牌檔第一檔的持牌人為其太太的父親，署方一向容許持牌人助手在場協助經營，惟自一年半前起，前民政事務局長何志平夫婦一行9人在餐廳用膳疑犯限聚令被調查後，質疑餐廳就一直被人針對。

他估計事件疑令食環「冇面」，所以「營運咗廿幾年嘅方法佢話唔得，仲要逐間逐間申請商業登記；做完之後又話你分租，話持牌人唔係到經營」。他指大牌檔經營30年，與不少客人關係熟絡，「bb仔嚟俾人抱住，再嚟嘅時間抱着bb」，見證他們的成長。被問到會否感到不捨，他坦言「冇得唔捨得」、「天下無不散之筵席」。

在上址工作逾10年的員工敏姐坦言，要對工作多年的大牌檔告別感到不捨，自己多年前由泰國來港定居，結業後將考慮返回泰國家鄉稍作休息。

東寶小館位於北角渣華道街市的熟食中心2樓，場內4個舖位相連，放約30張大大小小的桌椅，大牌檔以風沙雞、黃金蝦等地道小炒及用「戰鬥碗」飲啤酒而聞名。

食環署回覆查詢時指，署方發現東寶小館的4個攤檔，4位承租人並非以獨資經營者身分經營攤檔，於8月3日發出「擬終止租約通知書」，承租人其後作出申述。署方續指，仍然有充分證據顯示承租人違反該租約條款，遂於8月26日向各承租人發出「終止租約通知書」，終止與其簽訂的租約及收回有關街市攤檔。署方補充，如承租人不滿上述終止租約的決定，可在「終止租約通知書」發出日期起計30天內，以書面方式向市政服務上訴委員會提出上訴。