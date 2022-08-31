廉署控三工頭兩工人　涉「三跑」項目索非法回佣共逾20萬 (15:42)

被告庄恢濤（31歲）為德鑄工程有限公司「工頭」、黃德厚（41歲）為德鑄前建築工人，兩人被控共10項罪名，即1項代理人索取利益、4項代理人接受利益及5項串謀使代理人接受利益；蒙智獎（45歲）為德鑄前「工頭」，被控1項串謀向代理人提供利益罪名、2項串謀使代理人接受利益罪名，及1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪名；周福亮（62歲）為德鑄前「工頭」、陳揮程（28歲）為德鑄前建築工人，兩人被控共3項罪名，即1項串謀使代理人索取利益及2項代理人接受利益。

案發時德鑄是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人，而招聘主要靠建築工人介紹。其中一宗案件是在前年6月至今年3月期間，庄恢濤涉嫌向1名棚架工索取每個工作天100元非法回佣，合共逾1.8萬元，協助對方受僱於德鑄。另外，庄恢濤及黃德厚又涉嫌與其他人士一同串謀，就聘用事宜從3名棚架工接受非法回佣共逾9.6萬元。

另一宗案件是在前年8月至去年4月期間，蒙智獎涉嫌與他人一同串謀，就聘用事宜從2名木工接受非法回佣共逾6.6萬元。其中一名串謀者為介紹蒙智獎入職德鑄的時任「工頭」。蒙智獎又涉嫌就聘用事宜，向該「工頭」提供每個工作天100元至200元非法回佣。蒙智獎又涉嫌與該「工頭」一同串謀指示上述2名木工及其小組成員，向廉署人員作出虛假陳述，報稱自己及其他工人並沒有向他們支付回佣。

第三宗案件是在前年11月至上年2月期間，陳揮程涉嫌與周福亮一同串謀，向小組內另一名紮鐵工索取每個工作天500元非法回佣。周福亮涉嫌從該名紮鐵工就聘用事宜，接受非法回佣共1.4萬元。