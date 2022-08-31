摸貨抬價轉售兩物業騙約1500萬　地產代理囚6年半 (15:07)

被告蟻樂祺（現年35歲）為持牌地產代理。辯方求情時指，被告2005年起從事地產，其公司於2015年結束。他因本案遭何氏夫婦入稟高院民事索償，2020年被裁定須支付逾一千萬元，惟他未能償還，被頒令破產。辯方續稱，被告因財困而初次犯案，他被捕至今約7年，承受沉重壓力。

被告被指向何氏夫婦訛稱，天水圍一個商場單位叫價3200萬元，他沒披露買賣協議其所涉實益權益，意圖詐騙買家以2856萬元購買該物業；以及沒向該夫婦披露青山道工廈兩個單位叫價2600萬元，並意圖詐騙買家以3142.8萬元購買該物業。

林官裁決時稱，信納何氏夫婦證供，被告起初否認涉案單位已經轉售，及後才承認，而何太質問被告時流露不忿，被告亦沒透露單位轉售情況。沒有證據顯示何生教唆被告隱瞞何太，辯方所言是說不通。被告屢次表明缺乏資金，但他迅速決定以賣家叫價1900萬元，購入涉案商場舖位，沒與賣家周旋，林官指，他是肯定有人將會買入單位。

林官續指，被告於首次涉案交易抬高叫價，使夫婦多付約510萬元；而在另一宗取消的交易，被告沒收夫婦約570萬訂金。林官稱，被告擅自抬高交易叫價，違反授信責任，就他飽受時間負擔等減刑後，判處他監禁6年半。