銅鑼灣表行遭四匪持槍劫去值千萬名表　店員遭匪槍指頭 (18:17)

【18:17更新】警方傍晚交代案情，港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮指，4名男子在下午約一時進入上址，以本地話表示行劫，其中三人分別以疑似手槍、利刀及鐵錘指嚇兩名職員，4人成功搶走約80至100隻名表後，乘上停泊在謝斐道的私家車逃去，兩名職員並無受傷，店舖損失約1000萬港元。他指，尚未確認該枝是否真正手槍，警方將繼續調查，並追查犯人事先有否「踩線」、有否集團在背後操縱、接應車輛行蹤等。警方呼籲，市民目擊事件或有資訊提供，可致電28607834或98860043聯絡港島總區重案組第二隊。
下午1時許，有4名男子分持利刀及亮出手槍闖入銅鑼灣駱克道441號地下一間表行並指嚇店員，劫去一批名表後，跳上接應私家車逃去，警方接報大批警員荷槍實彈趕至，並通報各區人員追緝劫匪乘坐的私家車，4名匪徒其中3人身穿黑衫、另1人穿藍衫。劫案損失仍在點算中。
據店內閉路電視顯示，事發時店內有一男一女職員在場，一名黑衣黑帽賊人甫進入店鋪，即以疑似手槍指向男職員，隨後再有一名藍衣賊人亮刀，另外兩名黑衣賊人則帶同一個大型黑色手提袋入店。四人要求職員打開飾櫃，期間有人曾以該疑似手槍指向男職員頭部，持袋兩人成功從飾櫃中取走手表。整個過程約3分鐘，四人隨即逃去。