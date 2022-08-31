銅鑼灣表行遭四匪持槍劫去值千萬名表　店員遭匪槍指頭 (18:17)

下午1時許，有4名男子分持利刀及亮出手槍闖入銅鑼灣駱克道441號地下一間表行並指嚇店員，劫去一批名表後，跳上接應私家車逃去，警方接報大批警員荷槍實彈趕至，並通報各區人員追緝劫匪乘坐的私家車，4名匪徒其中3人身穿黑衫、另1人穿藍衫。劫案損失仍在點算中。

據店內閉路電視顯示，事發時店內有一男一女職員在場，一名黑衣黑帽賊人甫進入店鋪，即以疑似手槍指向男職員，隨後再有一名藍衣賊人亮刀，另外兩名黑衣賊人則帶同一個大型黑色手提袋入店。四人要求職員打開飾櫃，期間有人曾以該疑似手槍指向男職員頭部，持袋兩人成功從飾櫃中取走手表。整個過程約3分鐘，四人隨即逃去。