兩日乘同一巴士非禮同一女乘客　24歲男認罪囚21日 (14:59)

被告林楚健（24歲），被控於2022年8月26日及8月29日，於荃灣近眾安街及荃灣荃景圍近天橋的九龍巴士路線號碼58M上猥褻侵犯女子X。

辯方求情時稱，被告畢業於廣州商學院，其後來港從事測量工作，他因工作壓力大才一時犯案，冀法庭輕判。

案情指，8月26日約早上7時許，事主X穿著短裙，乘搭由荃灣駛往屯門的58M巴士，並於大窩口上車。被告坐在事主的右方，被告的左大腿觸碰事主的右大腿。事主一度避開，但被告繼續，更把左手放在大腿外側，把手背觸碰事主的大腿，歷時約10分鐘。事主感到驚慌，隨即下車。

3天後，事主乘坐同一架巴士，被告再次跟隨事主及坐在其右方。事主感到右大腿「比人掂」，發現被告的手背觸碰其大腿。事主認得被告，遂立即離開及通知車長，案件報警處理。被告被捕後，警誡下稱「我認罪，我控制唔到自己，所以左手掂咗佢一分鐘」，以及「個女仔著短裙好吸引，我控制唔到自己，所以用手背同大髀掂佢大髀」。