58歲男涉打逾萬電話滋擾法官　要求押後一年閱控方文件被拒 (14:55)

被告陸志榮（現58歲）被指於2021年5月至7月間犯案。

律政司表示，被告今年7月去信律政司要求將案件押後一年，律政司反對申請。無律師代表的被告表示，7月收到5個共2500頁的文件夾，本月再收到9個文件夾，他需處理設計印刷業務，又要照顧年邁的母親，其身體亦欠佳，冀押後一年閱讀文件，再考慮是否聘請律師。

被告又提到，他早前確診新冠病毒「未完全康復」，法官問「你用咩碼入嚟？」，被告稱其手機早前被警方檢取，今早填表入法院。他在8月中確診，做幾次快速測試均為陰性，但仍有咳嗽等病徵。法官隨即著傳譯主任及案件主管「坐開啲先」。

法官提出押後3個星期，被告稱他要核對通訊記錄的時間日期，時間太短「超人都做唔到」，又質疑律政司「蝦我無律師」，自言為司法下的犧牲者。法官稱「我唔識佢，我畀面佢做咩？」，又稱「聽你講要核對資料，似乎係你做」，提醒他如證據強烈，要考慮認罪與否。法官最終將案件押後至9月20日，屆時被告需交代會否聘請律師。