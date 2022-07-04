義務急救員831衝突暴動罪成上訴遭駁回　判辭指救人不等如中立 (12:22)

上訴人陳佐豪（案發時25歲）早前裁定暴動及無牌管有無線電訊器具罪成，被區域法院法官姚勳智判囚4年及罰款5000元。上訴案由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦、彭寶琴審理。

上訴方爭議原審法官沒有考慮上訴人被捕時，立即及多次自稱急救員。判辭重提上訴庭法官彭偉昌在庭上質疑，兩軍對壘亦可以有醫護兵，不等於其角色中立。引伸至暴動現場，只要急救員的行為符合暴動罪元素，便是參與暴動；即使上訴人曾喊出「我係急救員（First Aider）」，亦不能證明他確實是當急救員，「自我設定的角色根本就隨時可變」。

上訴另一爭議是，上訴人與一名身穿急救員反光背心的女子，及另一涉以長傘打警員的黑衣男一同離開，而原審法官錯誤認定他必然是與黑衣男同夥，而非與女子一同擔任急救員。

判辭反駁，沒有證據顯示該女子做過什麼及背囊內有什麼物資，辯方在原審時期望法庭推論，上訴人在沒有任何急救物資下，與女子共用物資，一同擔任急救工作，「是完全說不過去的」；相反，上訴人的衣著與另一名涉襲警的黑衣男較相似，法庭可以推論他們屬同一陣營，因剛發生過的暴動而逃走。加上上訴人身披護甲、㩦有對講機，是「強而有力的證據」顯示他曾參與暴動。