還押男涉指示友人刪「鬼機」資料　兩人罪成一人罪脫 (18:56)

被告為副學士生鄺偉邦（現21歲）、議員助理余昕鈺（20歲）及學生黃俊燁（21歲）。

葉官指出，鄺偉邦曾稱他從魔術店買火棉，再改說他在淘寶買及經朋友代購；他亦指煙霧餅用來拍攝，但迷你倉無拍攝器材。鄺聲稱不欲親友看見他的學業資料和到訪成人網站，但他同意親友不會查看其帳戶，且他沒和另兩被告指明刪除資料類別，葉官認為他揑造藉口。鄺擔心與同涉爆炸品案被告一樣，遭控方檢閱資料。葉官批評鄺推翻其證供，自打嘴巴，裁定他是不可信證人。

就三人被控串謀妨礙司法公正罪，其中余昕鈺和黃俊燁沒作供，余亦爭議身分辨認。葉官指出，閉路電視片段和錄音約有1分鐘長度差異，無法推論余是否在黃離座時說話，也未能辨認其聲線，故裁定他罪脫。而鄺解釋因有人亦涉製造爆炸品身陷險境，他要求余刪除資料，以免控方檢取，余回覆「識做」，因此兩人罪成。

至於鄺面對兩項管有爆炸品罪，葉官稱當時本港正值反修例風波，有人以爆炸品破壞社會安寧；鄺供稱火棉和煙霧餅用作拍攝和玩魔術，即是玩物及裝飾，不屬於合法目的，遂裁定他兩項管有爆炸品罪成。