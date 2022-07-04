192名銀行職員成功助警破詐騙案獲表揚　一經理助八旬婦保400萬元 (18:17)

其中一位得獎者是集友銀行分行營運經理林先生。他指今年四月，一名八旬女士到土瓜灣分行，要求匯款400萬元到其永隆銀行戶口，協助身處美國的女兒回港定居時購買物業。由於事主透露未曾參觀有關物業，林先生要求與事主的女兒確認。惟事主以不想打擾女兒為由拒絕，並稱自己是清華大學的畢業生，女兒又是高材生，加上只是轉帳至其他個人戶口，完全沒有風險，聲稱無被騙。

林先生認為事件有不合理，於是向高層主管反映，及以辦理手續為由拖延，爭取時間與警方反詐騙協調中心聯繫。事主其後才獲悉自己墮入電話騙案，亦向警方稱曾向騙徒透露網上銀行密碼，並已轉帳逾140萬港元。

另外兩名得獎者是來自中國銀行（香港）分行營運主管李女士和王先生。其中李女士表示去年二月，一名六旬女士在一名男子陪同下，到彌敦道分行，要求兌換經物業抵押的逾90萬元支票，並將這筆款項用作個人和兄長的裝修用途。李女士要求與事主兄長確認，惟事主以沒有帶電話為由拒絕。由於事主未能提供裝修單據，加上未能說出同行聲稱是「外甥」的全名，李女士認為有可疑，遂致電予反詐騙中心，惟事主馬上被同行的男子帶走。

二人同日前往旺角總統商業大廈分行，事主再次要求提取現金，惟今次聲稱身旁男子是從事投資經紀的「契姪」，同行男子一度與職員論理論為何拒絕女事主提款要求。由於分行營運主管王先生已收到另一分行李女士的提醒，遂再次聯絡反詐騙中心人員到場。警員經調查後，懷疑事主墮入投資騙案，並已轉帳約20萬元至騙徒戶口，於是以涉嫌串謀詐騙拘捕該名男子。