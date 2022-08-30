工展會購物節下周五於亞博館舉行　廠商會指與社區治療施設不相連 (17:58)

2022工展會購物節設6大展區，售賣食品、蔘茸海味、廚具及保健品等，其中因應消費券，新增「智能電子產品區」，售賣空氣淨化機及抽濕機等家居電器。今屆會場亦設香港回歸25周年及廠商會88周年誌慶展區展示歷史照片，並設有麵粉公仔、彩虹書法等懷舊手工攤位，市民可憑入場時派發的消費指南免費參加。

史立德稱，市民在過去兩、三年較少外遊，已累積一定購買力，今屆展期較去年長一天，加上適逢中秋節假期，有信心可保持一定人流，盼總銷售額可升3成至8000萬，入場人次升約2成至6萬。

近日疫情升溫，史稱現場不設試食，參加者需全程配戴口罩，如人流過於擠迫會有工作人員提醒參加者保持適當距離，亦會鼓勵展商盡量用電子支付收款，冀活動可順利舉行，不會因突然收緊社交距離措施而腰斬 。