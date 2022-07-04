新冠疫情｜本港增8848宗新冠陽性個案　增13死亡個案　當中10人未打三針 (17:45)

本港新冠疫情持續，留醫人數上升，當中多爲長者及長期病患者。醫管局今（30日）公布，現時公立醫院有2585人留醫，60嵗以上的個案約有2100名，佔達80%，留醫個案年齡中位數為77歲。醫管局總行政經理劉家獻表示，現階段每日需入院接受治療的個案中，60嵗以上的長者約佔六成半，危殆及嚴重的個案中，長者佔超過九成。他表示，確診入院的長者及長期病患者免疫力低，情况或會迅速惡化，需留醫密切關注，同時他強調長者、長期病患者及幼童抵抗力低，應儘快接種疫苗，加密檢測，密切關注身體情况，出現病徵後應盡快就醫。

再有醫院出現新感染群組，瑪嘉烈醫院内科及老人科病房一名76嵗男病人於本月27日確診，院方追蹤調查後，發現多6名男病人及3名員工確診，所有確診個案均已隔離接受治療，情况穩定。劉家獻表示，醫院正調查個案間的關聯，現時未清楚染疫源頭，並安排病房所有的病人及員工接受病毒檢測。

深圳第三人民醫院院長指當地BF.15變異病毒株或由本港輸入 張竹君：已致力防止輸出個案

深圳第三人民醫院院長盧洪洲向《香港電台》表示，深圳近日出現的BF.15變異病毒株或由本港輸入。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BF.15屬BA.5之下的BA.5.2.1分支，而BA.5已在全球流行，近日亦成為本港主流病毒株，本港已做多項防止輸出個案工作，其中經深圳灣或港口的離港人士須接受核酸檢測，8月至今已有6.1萬次核酸檢測，防止了385宗陽性或不確定個案外流，暫時只收到內地回報1宗確診個案。