25歲男學生犯非禮案守行為時再偷拍兩女　保釋候判 (16:47)

被告吳文諾（25歲）承認案情指，於2022年6月25日下午2時50分，女子X在香港中文大學新亞書院錢穆圖書館女廁格內，看見帶攝像頭的手機，從旁邊廁格的下方面向自己。至下午3時05分，女子Y在同地的某廁格下方，看見手機向著自己，隨即大叫，並聽見有人離開廁所。警方翻查閉路電視和圖書館使用紀錄，發現被告當日於下午2時50分曾進出廁所，10秒後又再返回廁所，於圖書館逗留約19分鐘離開。警方於今年7月14日拘捕被告。被告被捕時稱「做人做野讀書好大壓力，一時控制不到才偷拍」，偷拍後已刪除所有相片。事後警方翻查被告電話，電話內已沒有任何私密照片。

辯方求情時稱，等候判刑兩周內，被告將會接受基督教更生會、精神科醫生和社會福利署，共3次的輔導，望獲繼續保釋。精神科王醫生亦表示，被告早前已更改療程，須服用藥物，如需還押就會「斷藥」，不利於療程。

早前被告曾犯一宗非禮案，以2000元自簽保守行為。本案是於守行為期間犯下，法庭下令，被告須今日內支付2000元擔保金。