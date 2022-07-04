港大研究發現30歲以下接種兩劑復必泰男性心肌炎機率較高　惟接種益處仍大於風險 (15:47)

研究團隊收集衛生署及醫管局的數據，分析在2021年2月23日至5月4日期間接種首劑疫苗者的情況，涉約98萬人。其中28名接種科興者、16名接種復必泰者出現貝爾面癱；研究團隊推算，每接種10萬劑接種科興或復必泰後，分別會有4.8或2宗貝爾面癱個案。研究團隊之一的港大醫學院家庭醫學及基層醫療學系助理教授（兼藥理及藥劑學系）尹旭輝稱，結果反映接種科興或復必泰疫苗後出現貝爾面癱的總體風險增加，但強調接種疫苗的效益大於風險。

團隊另研究60歲或以上長者接種科興後的不良反應，發現有關長者接種第二劑科興疫苗後，有皮膚敏感等「速發嚴重過敏反應」的風險增加，發病率為2.61、每100萬劑中有6例，但長者、糖尿病及多病共存病患者打針後出現心血管疾病、中樞神經系統疾病等其他不良反應的風險則無顯着增加。

此外，團隊亦分析衛生署及醫管局數據，了解接種疫苗與心肌炎的關係，發現每接種100萬劑次中，接種復必泰後出現心肌炎粗發病率為18.94，遠高於科興的5.22；而28日內曾接種復必泰人士，出現心肌炎的機率是無打針者的3.91倍。而在接種復必泰者中，不足30歲、男性，打2針者出現心肌炎的機會較為高。

尹旭輝補充，大部份港人曾使用醫管局服務，接種疫苗後的數據會在衛生署及醫管局系統同步，上述多項研究反映運用大數據可統計港人接種新冠疫苗後的反應，而且有助監察疫苗安全。