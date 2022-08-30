法院外以身分證拍警手掌及吐口水　24歲男襲警罪成囚10周 (14:34)

辯方求情時引述被告盧嘉文（24歲）的精神科報告稱，他因輕度智障及行為問題，自13歲起接受精神科治療，其後斷斷續續求醫，現時有準時覆診。辯方又指，被告因智力問題，花了數年完成中二課程，其後就讀夜校於去年完成中六，今年完成護理相關課程，又曾從事麵包師傅及外賣員。

辯方續稱，其女友今年自殺去世，被告大受打擊，故延至開審前認罪。辯方又提及，本案是被告情緒受控所致，冀刑期同期執行，裁判官陳慧敏一度反問：「如果激動可以減刑，咁世界就會好混亂喎？」

陳官判刑時表示，去年4月16日是818判刑日子，法院外多人聚集。被告引起事端，尾隨一名男子並問「你係咪藍絲走嚟踩場？」，又誣衊警察打人，其行為挑起在場人士情緒，風險不容忽視。另當時疫情未受控，隨時有重大變化，被告吐口水的行為，置香港市民生命安全於不顧，並將市民及醫護的抗疫工作白費。

陳官續稱，雖然辯方求情力陳，被告受智力問題影響，但報告可見，他於2019年留院時沒有出現不正常的思想。即使他去年再入院，但報告顯示他情緒穩定，可見其病情對被告影響有限。陳官終就3項襲警罪，各以10星期為量刑起點，經扣減及部分刑期同期執行，共判囚10星期；傳票則罰款600元。