男子以身分證拍警手掌及向警吐口水　認罪候判 (18:37)

被告盧嘉文（24歲）承認於去年4月16日，在九龍通洲街與東京街交界，兩度襲擊警員18383陳俊馮，及襲擊警員14768吳嘉輝；他另承認於同日同地，身為在交通燈控制的過路處的行人，當紅色燈號在穩定燈光亮著時，無合理辯解而沒有遵從該燈號的指示。

被告承認案情指，案發當日下午12時半，兩名受襲警員在西九龍裁判法院外負責人群管制，目睹一名男子與人群發生爭執，被告尾隨男子，追問他「係咪藍絲」，有警員護送男子離開。其間，陳俊馮發現被告不依循交通燈指示過馬路，遂出示委任證，要求檢查被告的身份證，被告隨即大叫「救命呀，警察打人」，又拉低口罩稱「夠膽隻揪」。

被告以右手手持身份證，展示給在場傳媒，並用右手連同身份證，打向陳俊馮的左手掌，陳遂以襲警罪拘捕被告。在上手扣時，被告向陳吐口水。其後，警員吳嘉輝將被告押上警車，向他提供新口罩，被告拒絕，並再次吐口水。