女文員被搜雷射筆口罩等物品脫罪　控方申覆核聆訊指所攜物品可推論犯罪意圖 (18:27)

一名女文員於「和你shop」活動期間，在銅鑼灣時代廣場被警方搜出雷射筆、口罩、士巴拿等物品，被控項管有非法用途的工具並意圖作非法用途使用及管有物品意圖損壞財產，於去年被裁定兩罪不成立，事隔約一年，今日（29日）在九龍城裁判法院舉行覆核聆訊。控方指，答辯人的背包的物品與一般遊行人士的物品相若，應可作出不可抗拒推論，她會在適當時候使用物品，有附帶管有物品並意圖損壞財產的條件意圖。裁判官崔美霞將案件押後至9月28日裁決。
控方指出，答辯人衛紫盈（29歲）當日被截查時雖沒有蒙面，但不代表答辯人沒有參加示威活動，法庭將蒙面因素看得過重，應考慮全盤證供，加上其背包藏有能隱去身分的物品。
控方續指，答辯人被截查地點的附近雖沒公眾活動，但法庭仍可推論其犯罪意圖，而由於其控罪並不屬非法集結，亦毋須證明答辯人是否有參與示威活動。而且控方引述第二控方證人證供，指當日時代廣場中庭有30多人聚集，並聽到「光復香港，時代革命」口號，可見「和你shop」屬示威活動。
辯方則駁稱，時代廣場有「和你shop」活動的說法屬傳聞證供，又指早前呈堂的片段中沒有看到黑衣人，故未能支持該說法。另外，第二控方證人確認現場和平有序，「和你shop」活動性質亦不得而知。
辯方續稱，答辯人管有的物品亦可能不會使用，物品雖有可疑但亦有正當用途，加上答辯人當時沒有蒙面，附近亦沒有黑衣人，如只是懷疑可能會發生，法庭應駁回申請。辯方認為法庭已考慮所有證供。