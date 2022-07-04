女文員被搜雷射筆口罩等物品脫罪　控方申覆核聆訊指所攜物品可推論犯罪意圖 (18:27)

控方指出，答辯人衛紫盈（29歲）當日被截查時雖沒有蒙面，但不代表答辯人沒有參加示威活動，法庭將蒙面因素看得過重，應考慮全盤證供，加上其背包藏有能隱去身分的物品。

控方續指，答辯人被截查地點的附近雖沒公眾活動，但法庭仍可推論其犯罪意圖，而由於其控罪並不屬非法集結，亦毋須證明答辯人是否有參與示威活動。而且控方引述第二控方證人證供，指當日時代廣場中庭有30多人聚集，並聽到「光復香港，時代革命」口號，可見「和你shop」屬示威活動。

辯方則駁稱，時代廣場有「和你shop」活動的說法屬傳聞證供，又指早前呈堂的片段中沒有看到黑衣人，故未能支持該說法。另外，第二控方證人確認現場和平有序，「和你shop」活動性質亦不得而知。

辯方續稱，答辯人管有的物品亦可能不會使用，物品雖有可疑但亦有正當用途，加上答辯人當時沒有蒙面，附近亦沒有黑衣人，如只是懷疑可能會發生，法庭應駁回申請。辯方認為法庭已考慮所有證供。