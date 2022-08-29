新冠疫情｜本港增8488宗新冠陽性個案　17個月大染疫男嬰轉危殆 (17:41)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君就宣布，由於陽性個案數快速上升，同時考慮到快速檢測假陽性的比例持續低於1%，中心今（29日）起恢復抽樣方式覆檢快測陽性個案，今日抽樣比例超過50%，將視乎疫情發展調整抽樣比例。

至於變異病毒株Omicron BA.4和BA.5的比例就持續增長，當局在本月26日單日收到的樣本中，懷疑BA.4/5個案佔比升至52.8%，而懷疑BA.5個案在過去一周佔本地個案約46%，超越懷疑BA.2.2個案的41%。衛生防護中心認為BA.5已經成為主流病毒株。

醫管局今（29日）公布，現時在公立醫院有2556人留醫，338宗為新入院個案。亞博的社區治療設施現時有173名病人留醫，醫院管理局總行政經理（質素及標準） 劉家獻指，現時亞博提供200張病牀，會視乎情况增加病牀至400張。他指會視乎情况將醫院部分病房，包括骨科、婦產科病房，轉為接收新冠病人，期望市民諒解醫管局需減少非緊急服務，騰出更多資源照顧新冠病人。他又表示，留意到現時兒童入院個案上升，公立醫院會按需要安排部分成人病房接收確診兒童，屆時會有專業護士協助照顧。

再有醫院出現新感染群組，威爾斯親王醫院內科病房一名55歲男病人確診，院方經追蹤調查後，發現多8名男病人確診，正接受隔離治療，目前情况穩定。院方已安排病房全部病人及員工檢測，並調查相關個案關連。病房已停止接收新症及探訪安排。