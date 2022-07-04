支聯會拒交資料案　控方指支聯會從「國際政治組織」獲逾萬元　惟拒披露名稱 (14:33)

控方早前申請公眾利益豁免權（PII），拒絕向辯方披露本案具爭議的文件，辯方則爭議文件保密影響公平審訊。雙方兩度閉門商討，控方終披露更多文件內容，惟隱去組織名稱等資料。

沒有律師代表的鄒幸彤今指出，新披露的文件「隱去99%內容」，例如「組織2」的網頁截圖只見「跨國界」字眼，而「跨國界」可以有很多意思，包括反映組織讚揚中國結識跨國盟友。鄒質疑新披露的資料對辯方幫助不大，「怎會令審訊變得比較公平？」要求控方披露更多資料。

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行則憂慮，資料涉及警方正調查的外國組織，在調查未結束前不宜公開。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉認為新披露的資料已足以確保公平審訊，暫不會要求控方進一步公開文件。

控方傳召國安處署理高級警司洪毅，並以代號代表涉案的組織及人士。洪毅引述警方調查報告內容，提及支聯會從一個「國際政治組織」（下稱組織4）獲逾萬元資金，而組織4的宗旨是結束一黨專政及建立民主化的中國，與支聯會的「結束一黨專政」綱領相近，故認為兩個組織有關連。