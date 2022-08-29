鋼琴教師摸7歲女童胸　非禮罪成囚10個月 (13:35)

被告梁湛恩（33歲），被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯7歲女童X，一項非禮罪罪成。另被控於2021年7月19日及7月26日，在上述地址猥褻侵犯9歲女童Y，兩項非禮罪則不成立。

辯方求情指，X的報告顯示，X雖感壓力，但獲家人支持，能維持日常生活。另外，被告的心理報告顯示他沒特殊性興趣，重犯機會低，惟社會服務令報告顯示不合適，辯方稱非禮行為的次數和時間不是最嚴重，望獲判8個月監禁。

梁官稱被告原本是她尊敬音樂老師，早前被告曾撩起她的裙子，惟X不確定是否屬意外，之後亦繼續上堂，可見被告違反彼此的誠信。梁官續稱，她接納被告背景良好及報告內容指出被告性方面沒有異常，但強調被告是伸入X衣服內，直接接觸X皮膚，進行非禮行為，因此判處被告10個月監禁，以反映案情嚴重性及對X的影響。