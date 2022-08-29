31歲男逼5歲女童商場殘廁口交　囚3年10個月 (13:32)

庭上透露，被告余嘉明（31歲）涉及另一宗藏有攻擊性武器案，在該案保釋其間犯下本案。辯方求情指，被告承諾服刑完畢會改過自新，冀獲輕判。

暫委法官鍾偉強引述精神科報告指，被告有濫用酒精的習慣，曾確診思覺失調，但沒有戀童癖，重犯風險屬中高水平。至於事主創傷報告，鍾官表示，遭被告非禮的女童X受抑鬱情緒困擾，X的母親則有強烈抑鬱情緒和罪疚感。報告指，X母覺得自己委託友人帶X補習，導致X遇上「恐怖的事」；為免事件重演，X母減少與親友來往，亦不敢委託別人照顧女兒。

鍾官判刑稱，法庭着重保護未成年兒童，量刑須考慮案件對事主及其家人的影響。鍾官表示，被告在另案保釋期間再犯，屬加刑因素，惟被告初次干犯性罪行，看來有悔意，可以酌情減刑。鍾官採納5年9個月為量刑起點，被告認罪扣減至監禁3年10個月。