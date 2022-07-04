7．21報道查冊虛假陳述罪成上訴　蔡玉玲：上訴不單為己　更為新聞自由 (13:31)

上訴方引述一份2011年的立法會文件指，運輸署在2010年發出約5萬份車輛登記細節證明書，約2萬份無註明申請用途。當中逾1萬份以公司名義申請，近7成為物業代理公司，傳媒或新聞機構申請則佔25%，做法幾十年來如是。而在該文件中更提到建議適用情況，包括律師向車主追債而查冊等，顯示查冊用途不應受交通與運輸事宜所限。

上訴方指，上訴人調查721事件時發現有車輛疑似運載武器，調查是否有人以車作為犯罪工具屬採訪範圍，有合理原因而報道，查冊亦與交通有關，即使無關，上訴人亦非明知而作出虛假陳述，只屬錯誤理解。

法官向律政司指出，上述立法會文件提到查冊建議適用情況包括「律師對債務人進行訊問，而確認登記車主的身分」，質疑運輸署例子偏離律政司說法，反問「署方自己畀出來㗎嘛？」。律政司強調，查冊目的只可與交通或運輸相關。

律政司續指，申請網頁中的「其他交通及運輸事宜」字眼清晰，即遭法官反駁指，從上述例子可見，「白紙黑字署方自己都會搞錯，一般市民唔能夠正確理解係咪好奇？」，並指一般人只會著眼於字眼，「未有今次嘅案件都唔知係咁解，一路以來咁做，從來無人話犯法」，本案正正突顯了這個問題。律政司重申，「報道」明顯不會跌入「交通或運輸」如此清晰的定義，上訴人必然明知而作出虛假陳述。