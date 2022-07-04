西灣河開槍案　「熊仔餅」周柏均及另一被告阻差辦公及企圖搶槍等三罪成立 (13:24)

被告為周柏均（現23歲）和胡子鍵（22歲），同被控當日在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的警槍。周另被控企圖從警員A的合法羈押下逃脫。

法官裁決時指，警員A見白衣男步近及做手勢「煽惑」他人跟前，A的證供與片段脗合。辯方質疑，A於周揚手約0.13秒後已經開槍，法官稱A遭毆打，周「加入戰團」揚手搶槍，A除了用槍「別無他法」，他於一秒內無法思考，認為事隔兩年要求A逐秒解釋心理及動作，為「吹毛求疵」及「不切實際」，並信納A是誠實可靠證人。

法官續指，A因整體氛圍受威脅和挑釁，兩被告有意連同另兩男子發生衝突，A按槍未能嚇退他們，若使用胡椒噴霧和警棍沒作用，加上A受襲時應接不暇，他以槍指向周「完全合理」，故兩被告阻差辦公罪成。

法官稱，周攤開手掌撥向自己，而胡伸手向A持槍的手，兩人沒作供解釋意圖，他們企圖搶劫罪成。周並非神智不清，他知悉被羈押時而向前跑，故企圖從合法羈押下逃脫罪成。