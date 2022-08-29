油麻地巴基斯坦男子遭狂斬不治　警列謀殺拘兩人 (22:42)

油麻地凌晨發生駭人命案，一名南亞裔男子疑遭同鄉追斬，身中多刀後浴血倒地，經院搶救後證實不治。有探員今早（29日）到場蒐證後離開，現正追緝兇徒下落。

今早近8時，有多名探員重返佐敦道與白加士街交界處蒐證，現場大灘血迹仍未清理。運輸署指因突發事件，佐敦道往彌敦道方向近白加士街的部份行車線封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通一度繁忙。

事發於凌晨4時許，一名年約30歲的南亞裔男子疑遭人埋伏，於步出佐敦道與彌敦道交界的華豐大廈之際突然遭多名刀手追斬，事主猝不及防，身中多刀，他負傷跑近150米，至佐敦道與白加士街交界處時終體力不支倒地，當時事主奄奄一息。

現場遺下大灘血迹及一對染血涼鞋。據悉，兇徒犯案後逃去。警方接獲報案到場，事主受重傷，由救護車送往送伊利沙伯醫院搶救後證實不治。