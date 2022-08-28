社協倡放寬單程證條件　解決港勞動力不足 (16:09)

雙非媽媽何女士育有兩名在港出生的子女，她跟內地丈夫分開多年，現與子女居於100多呎、月租約5000元的劏房單位內。無法在港工作的何女士，現時主要靠丈夫給予的生活費和向親戚借貸應付生活開支。何女士期望能自力更生，願意投身「清潔工、搬屍體」等職業，她稱「不想攤大手板問人攞錢或申請綜援，那都是香港納稅人的錢，大家都辛苦」。何女士指現時生活拮据，快將生日的兒子提出看電影、食「麥當勞」，家裡亦難以負擔。

社協估計，香港約有4萬名持雙程證來港探親的人士，他們無法在港工作，亦須3個月回內地一次申請續辦證件。調查發現，近四成人的家庭收入來源為子女的政府援助。精神健康方面，近半成人受訪者的「焦慮」水平達嚴重或以上，亦有逾三成子女「抑鬱」程度為嚴重或以上。

社協提出為港照顧家人的雙程證人士開設適應及裝備就業計劃，讓單、雙非有秩序申請港定居等建議，盼解決他們現時未能工作、難以適應在港生活等問題。施麗珊舉例指，雙非家長難以申請單程證，其一辦法為待在港子女年滿18歲，自己又已60歲，才可申請來港，惟屆時年邁的家長已難以工作、自力更生，反問「我們想這群人3、40歲可以工作、建立家庭，令子女可脫貧，還是這群人一直窮到60歲，到時就真的要申請綜援」。