團體促登記劏房數目 推措施阻止增長 (14:03)

聯席認為政府實行取締劏房前必須掌握現有劏房的數字，並阻止其增長，方能制定具體的安置計劃。聯席建議加強「劏房租務管制條例」的約束力，一旦業主沒有在30日限期內，將經雙方簽署並加蓋印花的租賃協議對應本交回租客，即屬違法，從而記錄全港的劏房戶數量，並加強巡查。聯席亦根據各因素對租戶生命安全的威脅性，將取締劏房優次分類，即（級別一）樓宇消防安全，（級別二）樓宇結構安全，（級別三）個人健康及衛生，及（級別四）建築物用途，並建議政府應優先安置消防安全設備不合規格，以及樓宇骨架安全性欠佳的劏房戶。聯席亦希望政府可提供完善的安置方案，包括增建公屋、延長過渡性房屋的租期、提供劏房戶可負擔的私人租住單位等。

問及對粉嶺高球場看法，葵涌劏房居民大聯盟余文彥表示讚同收地建公屋，認為政府應作進一步公眾資訊，「不應該富人可以打高球，但窮人沒屋住」。聯盟亦希望新一份施政報告能增加對劏房的政策，盡快解決劏房戶的需要，而非純粹從覓地及建公屋入手。