去年長者自殺宗數創新高 撒瑪利亞防止自殺會指家人離港增長者自殺風險 (15:21)

防止自殺會以去年死因裁判法庭自殺個案的初步數據分析，發現本港整體自殺個案由2014年845宗升至去年1010宗，10年升逾19.5%。近5年60至69歲長者的自殺人口亦由142宗升至200宗，上升了約40%，70歲以上的自殺人口則長期處於高位，每年平均有200多宗。

雖然機構提供自殺危機介入服務，但去年個案中只有約13%為長者，熱線求助者中則僅約11.9%為60歲以上老人。香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國坦言老人家思想比較保守，甚少願意與人分享自殺的念頭，因此中心只能透過轉介才能接觸有關的長者，難以及早提供介入服務。

曾表示新一代婚後甚少與父母同住，加上近年愈來愈多人離開香港，令許多父母變成獨居長者，大大增加了長者的孤獨感及自殺風險。加上現時香港政策大多只關注青年自殺，忽略長者的需要，對長者的支援亦相對變得不足。

曾提醒，長者有自殺念頭時或會有些蛛絲馬跡，例如經常說「生存都沒意思」等消極的話、減少社交、將重視的東西送給他人等，家人及鄰里察覺長者有異常情況，應提高警覺及給予支援。