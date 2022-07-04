六旬漢奏《願榮光》原裁定表證不成立　官撤銷裁決指傳票控罪須由被告舉證 (19:07)

六旬退休老翁涉在東涌街頭於今年4月以二胡演奏《願榮光歸香港》，遭警方票控「沒有許可證而奏玩樂器」罪，他於周一受審時被裁定表證不成立，毋須答辯及獲撤銷控罪，兼得訟費。事隔4天，案件今（26日）在西九龍裁判法院舉行覆核聆訊，暫委裁判官談立豐表示翻查條例後，認為涉案控罪屬於涉許可證罪行，控方不須提證，而被告有舉證責任。談官聽畢雙方陳辭，遂撤銷早前裁決及訟費命令，案件將於9月2日續審。
談官今表示，考慮到本案傳票控罪屬於牌照及許可證罪行，認為《刑事訴訟程序條例》第94（A）條適用於本案，根據該條例提及否定聲言，獲豁免人士有舉證責任，而控方毋須提出證據，於是談官提出覆核表證不成立的裁決及訟費命令。
沒有律師代表的被告李解新（68歲）自行陳辭時稱，香港街頭表演者很多，反問如果判他有罪，那他們有沒有罪？被告續說，他曾向警方申請許可證，惟警方以疫情為由拒絕辦理許可證，被告要求警務處長出庭作供。被告又批評，涉案條例是「偽條例」及玩弄老百姓。
控方認同談官所言，控方不必就許可證舉證，責任在於辯方，控方亦建議法庭下次可讓控方陳辭，才裁定表證成立與否。談官隨即稱，控方當時可以即場提出關注，但其未有提出；談官改為裁定案件表證成立，被告須要答辯，審訊押後繼續。