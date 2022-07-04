六旬漢奏《願榮光》原裁定表證不成立　官撤銷裁決指傳票控罪須由被告舉證 (19:07)

談官今表示，考慮到本案傳票控罪屬於牌照及許可證罪行，認為《刑事訴訟程序條例》第94（A）條適用於本案，根據該條例提及否定聲言，獲豁免人士有舉證責任，而控方毋須提出證據，於是談官提出覆核表證不成立的裁決及訟費命令。

沒有律師代表的被告李解新（68歲）自行陳辭時稱，香港街頭表演者很多，反問如果判他有罪，那他們有沒有罪？被告續說，他曾向警方申請許可證，惟警方以疫情為由拒絕辦理許可證，被告要求警務處長出庭作供。被告又批評，涉案條例是「偽條例」及玩弄老百姓。

控方認同談官所言，控方不必就許可證舉證，責任在於辯方，控方亦建議法庭下次可讓控方陳辭，才裁定表證成立與否。談官隨即稱，控方當時可以即場提出關注，但其未有提出；談官改為裁定案件表證成立，被告須要答辯，審訊押後繼續。