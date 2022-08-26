新冠疫情｜本港增7835宗陽性個案　增7死亡個案 (18:27)

本港第五波疫情確診個案反彈回升，留醫人數增加，截至昨日（25日）凌晨零時，本港新增322人住院，共有2324名新冠陽性者在醫管局設施接受治療，深切治療部病牀使用率則從45%升至54.7%。醫務衛生局長盧龐茂表示，數據表明現時疫情嚴重影響（hurting）整體公營醫療系統，目前已有30%的非新冠醫療服務受到影響。

醫管局今日公佈屯門醫院内科及老人科康復病房群組染疫，一名73嵗男病人於本月21日確診新冠病毒，追蹤調查後共有5名病人確診，年齡介乎58至77嵗，所有確診病人均隔離接受治療，情況穩定，該病房已停止接受新症並清潔消毒。

再多5間院舍呈報陽性個案，包括東華三院許麗娟安老院有1名院友確診、竹林明堂護理安老院有2名院友及1名員工確診、嘉華護老院有限公司有1名院友確診、鈞溢護老中心有1名院友確診及香港聖公會護養院有1名院友及2名員工確診。

學校則增116宗呈報陽性個案，涉及67間學校，包括74名學生及42名教職員，共4間學校個別級班須停課一周。其中，國際英文幼稚園（海濱南岸）Nursery P hippo下午班有3位學生確診及Nursery P Zebra下午班有2位學生和1名老師確診。涉事兩個班別的課室相鄰，均需停課一個星期。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前Stamford American School Hong Kong的7R2NR班呈報有6名學生確診。而最新資料顯示，該校再多13班現確診個案，每班確診數字有1至3宗不等。該校共有398名學生及75名老師，累計至今共有22名學生及2名老師確診。而且該校的飯堂是共同使用，有機會現傳播風險。張竹君認為，由於人數多，可能會於學校蔓延，故需要求全校停課一個星期。