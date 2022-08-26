男警涉警總內偷兩罐鮑魚表證成立　閉路電視揭被告曾取鮑魚及扭走鏡頭 (15:08)

被告黃敬修（30歲）涉於2020年10月8日犯案。警員李伯勇供稱，他隸屬警察公共關係科（現稱警察公共關係部）社交媒體傳訊（特別分組），連同他在內有9人。前年10月7日，他應上級、警長蔡偉青指示，在公眾捐贈的50罐鮑魚中的9罐底部上，貼上紅色貼紙以便識別，放到特別分組的三層櫃第2格，告知同組8人指「你地有權享用9罐罐頭鮑魚」。

李指，辦公室前年8月起有裝修工程，基於保安原因，他其後安裝了3個閉路電視鏡頭，一旦鏡頭偵測到動作，他便會收到通知，庭上接著播放閉路電視，李指，被告取走的鮑魚是屬於特別分組的同事，且被告曾將一個拍到三層櫃的鏡頭扭至另一方向。

女督察黃凱儀指，警方在2019年「踏浪者行動」後曾收到公眾捐贈的物資，她印象中在前年10月收過一罐罐頭鮑魚，但已經忘記是否同事親自派發，亦無相關紀錄。在辯方盤問下，黃確認被告亦曾負責派發物資，在他手上接過湯包及飲料等，但主要是由警長蔡偉青分發。