男警涉警總內偷兩罐鮑魚表證成立　閉路電視揭被告曾取鮑魚及扭走鏡頭 (15:08)

時任警察公共關係科高級督察黃敬修涉於在警察總部內偷去兩罐屬於警方的尚正食品即食鮑魚，他否認一項盜竊罪，今（26日）在東區裁判法院續審。庭上播放閉路電視片顯示，被告在放置鮑魚的櫃前彎腰，取走至少一罐罐狀物。負責安裝閉路電視的警員確認，被告曾將一個閉路電視鏡頭扭向背面，且拿走了屬於其他組同袍的鮑魚。裁判官溫紹明裁定案件表證成立，被告不自辯，亦不傳召辯方證人，案件押後至9月28日裁決。
被告黃敬修（30歲）涉於2020年10月8日犯案。警員李伯勇供稱，他隸屬警察公共關係科（現稱警察公共關係部）社交媒體傳訊（特別分組），連同他在內有9人。前年10月7日，他應上級、警長蔡偉青指示，在公眾捐贈的50罐鮑魚中的9罐底部上，貼上紅色貼紙以便識別，放到特別分組的三層櫃第2格，告知同組8人指「你地有權享用9罐罐頭鮑魚」。
李指，辦公室前年8月起有裝修工程，基於保安原因，他其後安裝了3個閉路電視鏡頭，一旦鏡頭偵測到動作，他便會收到通知，庭上接著播放閉路電視，李指，被告取走的鮑魚是屬於特別分組的同事，且被告曾將一個拍到三層櫃的鏡頭扭至另一方向。
女督察黃凱儀指，警方在2019年「踏浪者行動」後曾收到公眾捐贈的物資，她印象中在前年10月收過一罐罐頭鮑魚，但已經忘記是否同事親自派發，亦無相關紀錄。在辯方盤問下，黃確認被告亦曾負責派發物資，在他手上接過湯包及飲料等，但主要是由警長蔡偉青分發。