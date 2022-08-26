58歲男轉貼籲投白票帖文　認罪判緩刑 (14:56)

辯方求情稱，被告陳星（58歲）在鄰舍輔導會照顧殘疾及智障人士；他只是一時愚蠢犯案，被捕後與廉署合作及坦白認罪，現已知錯及承諾不會再犯。辯方指，被告沒有同類案底，望法庭考慮早前就三宗相同控罪的案件判監兩個月及緩刑，同樣以緩刑或社會服務令處理本案。

案情指，於立法會換屆選舉提名期和選舉期前夕，即去年10月29日，立法會兼區議會兼前議員許智峯在facebook專頁上發布帖文提出「如水計劃」，煽惑讀者在選舉投白票，表達對政府的不滿。許亦邀請讀者轉發帖文宣揚計劃。翌日，廉署發新聞稿提醒市民切勿發布或轉載非法內容，否則違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

當晚10時許，被告在名為「Douglas Chan」facebook專頁上轉載帖文，該帖文可供公眾閱覽，並展示至11月2日。同年12月9日，廉署人員拘捕被告，發現他的手機登入了該專頁和涉案帖文。被告於警誡錄影下承認，他是專頁的唯一使用者，以及曾在該專頁轉載帖文。